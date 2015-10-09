"Кайрат" достиг соглашения о трансфере легионера в европейский клуб

Алматинский "Кайрат" и румынский "Университатя" достигли соглашения о трансфере сербского полузащитника Юга Станоева, передают Vesti.kz.

26-летний Станоев пополнил алматинскую команду летом 2024 года и помог ей дважды стать чемпионом Казахстана, выиграть Суперкубок страны, а также принял участие в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА. Всего за полтора года сыграл 48 матчей, забил три мяча и отметился пятью ассистами.

До "Кайрата" Станоев играл за сербские клубы "Спартак" (Суботица), ТСЦ, "Графичар" и "Црвена звезда".

В своё время провёл пять матчей и забил один гол за сборную Сербии до 19 лет.

Ранее "Кайрат" озвучил решение по двукратному чемпиону и расстался с одним из ключевых игроков чемпионского состава.

