КПЛ
Сегодня 19:21
 

"Кайрат" достиг соглашения о трансфере легионера в европейский клуб

"Кайрат" достиг соглашения о трансфере легионера в европейский клуб Юг Станоев. Фото: ©ФК "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" и румынский "Университатя" достигли соглашения о трансфере сербского полузащитника Юга Станоева, передают Vesti.kz.

26-летний Станоев пополнил алматинскую команду летом 2024 года и помог ей дважды стать чемпионом Казахстана, выиграть Суперкубок страны, а также принял участие в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА. Всего за полтора года сыграл 48 матчей, забил три мяча и отметился пятью ассистами.

До "Кайрата" Станоев играл за сербские клубы "Спартак" (Суботица), ТСЦ, "Графичар" и "Црвена звезда". 

В своё время провёл пять матчей и забил один гол за сборную Сербии до 19 лет.

Ранее "Кайрат" озвучил решение по двукратному чемпиону и расстался с одним из ключевых игроков чемпионского состава.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

