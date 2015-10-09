"Ливерпуль" готов купить игрока "Реала" за 70 миллионов и обходит МЮ с "Арсеналом"

Полузащитник "Реала" Эдуардо Камавинга летом 2026 года может сменить клуб, передают Vesti.kz.

По информации Topskills Sports UK, лидером в борьбе за трансфер французского хавбека выступает "Ливерпуль", который готов предложить около 70 миллионов фунтов.

🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Eduardo Camavinga is LEAVING Real Madrid in the summer — it’s CONFIRMED! 😱🇫🇷 🔴 #LFC



Liverpool has ALREADY opened talks with his reps and is preparing a £70m to sign him.



Man United and Arsenal have also inquired, but the Reds are leading the race.… pic.twitter.com/Gjm0qhw2Nq — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) January 29, 2026

Сейчас Камавинга переживает непростой период в "Реале": эпизодические травмы, отсутствие постоянной игровой практики и конкуренция в центре поля не позволили ему закрепиться на ключевой позиции.

Руководство клуба спокойно относится к возможному уходу, так как ставка сделана на Орельена Чуамени.

"Ливерпуль" видит в Камавинге универсального игрока для усиления своей полузащиты и готов предоставить ему важную роль в составе. Другие английские клубы, включая "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", интересовались футболистом, но на данный момент "красные" лидируют.

Камавинга выступает за "Реал" с 2021 года, когда перешёл из французского "Ренна" за 31 миллион евро. В нынешнем сезоне он провёл 24 матча, забил два гола и отдал один ассист.

Ранее стало известно, что турецкий талант сделал выбор и закрыл дверь для "Реала".

