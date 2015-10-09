Турецкий талант сделал выбор и закрыл дверь для "Реала"

Молодой турецкий талант Кенан Йылдыз близок к продлению контракта с "Ювентусом", закрыв тем самым дверь для возможного перехода в другие европейские топ-клубы, включая "Реал", передают Vesti.kz.

По информации Sky Sports, 20-летний полузащитник уже давно находится в поле зрения ведущих клубов Европы. Универсальность — возможность играть как нападающим, атакующим полузащитником или на левом фланге — делает его ключевой фигурой туринского клуба.

Стратегическое продление контракта

Сейчас Йылдыз получает около двух миллионов евро за сезон, после продления сумма вырастет до шести миллионов евро в год, что отражает его статус и будущий потенциал. "Ювентус" делает ставку на него как на одного из лидеров нового цикла клуба.

"Реал" следил, но не действовал

Мадридский клуб наблюдал за развитием турецкого игрока, однако приоритеты "сливочных" были сосредоточены на усилении обороны и центра поля. Формального предложения Йылдызу не поступало.

Йылдыз делает ставку на стабильность, игровое время и развитие в Турине. В нынешнем сезоне он провёл 30 матчей за "Ювентус" во всех турнирах, забив девять голов и отдав восемь ассистов. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 75 миллионов евро.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!