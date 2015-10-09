Сборная Узбекистана забила четыре гола и оформила победу

Сборная Узбекистана по футболу обыграла в товарищеском матче армянский клуб "Урарту" на учебно-тренировочном сборе в Дубае, передают Vesti.kz.
Встреча завершилась со счётом 4:2. В составе победителей отличились Алишер Одилов (35-я минута), Жавохир Хусанов (58-я) и Авазбек Улмасалиев (62-я, 70-я), оформивший дубль.
Отметим, что игра прошла в закрытом режиме.
Ранее сборная Узбекистана провела контрольную игру против Китая, подробности - по ссылке.
Напомним, сборная Узбекистана впервые в своей истории квалифицировалась на чемпионат мира, который с 11 июня по 19 июля 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. На мундиале в группе K она сыграет с командами Португалии, Колумбии и победителем межконтинентального плей-офф (ДР Конго, Ямайка или Новая Каледония). Свой первый матч узбекистанцы проведут 18 июня против Колумбии.
