Сборные
Сегодня 08:55
 

Гол Хусанова на 91-й минуте помог Узбекистану сотворить героический камбэк

Сборная Узбекистана проявила характер в контрольном матче против Китая, сведя игру к ничьей после двух пропущенных мячей, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла накануне, 26 января, в закрытом режиме — без зрителей.

Китайская команда, проводящая учебно-тренировочный сбор в ОАЭ основным составом, уверенно начала матч и уже к 20-й минуте дважды поразила ворота соперника. Узбекистанцам долго не удавалось переломить ход встречи, однако развязка получилась драматичной.

В концовке игры команда Фабио Каннаваро включила максимальные обороты: на 91-й минуте Жавохир Хусанов сократил отставание, а на 105-й минуте Бехруз Каримов вырвал ничью, завершив впечатляющий камбэк — 2:2.

Отметим, что сборная Узбекистана выступала в экспериментальном составе: в заявке отсутствовали почти все ключевые футболисты, так как тренерский штаб во главе с Каннаваро просматривает ближайший резерв. Для китайской сборной, напротив, этот матч стал частью подготовки основного состава.

Следующий контрольный поединок "белые волки" проведут 30 января — соперником станет армянский клуб "Урарту".


Напомним, прошлым летом сборная Узбекистана под руководством Тимура Кападзе впервые в своей истории квалифицировалась на чемпионат мира, сыграв вничью с ОАЭ (0:0) и заняв второе место в группе A с 18 очками. В октябре национальную команду возглавил Фабио Каннаваро — именно итальянский специалист поведёт узбекистанцев на ЧМ-2026, а январский сбор под его руководством рассматривается как ключевой этап подготовки к главному турниру четырёхлетия.

"Потеря потерь". Лидер сборной Узбекистана может пропустить ЧМ-2026

