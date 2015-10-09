Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Вчера 23:53
 

Флик прокомментировал побег воспитанника "Барселоны" в ПСЖ

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал переход воспитанника каталонского клуба Педро Фернандеса, более известного как Дро, в "Пари Сен-Жермен", передают Vesti.kz.

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал переход воспитанника каталонского клуба Педро Фернандеса, более известного как Дро, в "Пари Сен-Жермен", передают Vesti.kz.

Ранее президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта сообщил, что с игроком договорились о новом контракте после достижения им 18 лет. Однако Фернандес передумал и принял предложение ПСЖ, заключив соглашение до лета 2030 года.

Мнение Флика

"Я люблю Дро, и у него здесь было бы прекрасное будущее. Я разочарован, он это знает, но он принял другое решение, и мы должны это уважать. Таков футбол", — сказал Флик.

Фернандес прошёл все ступени академии "Барселоны" и дебютировал за основную команду в 2025 году. В текущем сезоне он сыграл пять матчей и отметился одной результативной передачей.

В ПСЖ Фернандес будет выступать под 27-м номером.

