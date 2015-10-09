Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Известно, кто уйдёт и кто придёт в "Реал" при возвращении Моуринью

Жозе Моуринью.

Жозе Моуринью вновь встретится с "Реалом" в плей‑офф Лиги чемпионов, впервые с момента своего ухода из мадридского клуба более десяти лет назад. Португалец намерен вывести "Бенфику" в 1/8 финала и продемонстрировать свои возможности президенту "сливочных" Флорентино Пересу, передают Vesti.kz.

Жозе Моуринью вновь встретится с "Реалом" в плей‑офф Лиги чемпионов, впервые с момента своего ухода из мадридского клуба более десяти лет назад. Португалец намерен вывести "Бенфику" в 1/8 финала и продемонстрировать свои возможности президенту "сливочных" Флорентино Пересу, передают Vesti.kz.

План масштабной перестройки

Как пишет El Nacional со ссылкой на A Bola, Моуринью, в случае своего возвращения, готов к серьёзной перестройке команды, что может затронуть таких игроков, как Эдуардо Камавинга, Винисиус Жуниор, Ферланд Менди, Дани Себальос и Дин Хёйсен. Среди его планов — сохранить Альваро Арбелоа в роли ассистента и укрепить оборону новым игроком — Гонсалу Инасиу из "Спортинга".

Звёзды атакующего плана

В атаке Моуринью хочет видеть Джамала Мусиалу, звезду "Баварии", который может заменить Винисиуса Жуниора. Это один из приоритетных трансферов бывшего тренера "Челси", "Интера" и других европейских клубов.

Витинья — трансфер с полемикой

Португалец также нацелился на Витинью, полузащитника мирового класса из ПСЖ, трансфер которого осложнён напряжёнными отношениями между клубами и станет одним из самых спорных приобретений.

Предстоящие месяцы обещают быть крайне насыщенными для европейского футбола, а возвращение Моуринью в "Реал" может полностью изменить состав и стратегию клуба.

"Реал", ПСЖ и "Ювентус" узнали соперников по стыкам ЛЧ

