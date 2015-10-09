Ещё один легионер усилил состав казахстанского клуба

Футбольный клуб "Кызылжар" из Петропавловска объявил о трансфере сербского полузащитника Неделько Пищевича, передают Vesti.kz.

С легионером подписан однолетний контракт.

В разное время он играл за черногорскую "Будучность", болгарский ЦСКА-1948, боснийский "Борац" Баня-Лука, латвийскую "Ригу", а также сербские клубы "Раднички", "Явор" и "Рад".

Ранее "Кызылжар" сообщил о подписании болгарского защитника Пламена Галабова. Также стало известно, что "казахский Златан" определился с клубом на новый сезон.

