Испания
Сегодня 21:20
 

"Барселона" приняла судьбоносное решение по воспитаннику

"Барселона" приняла судьбоносное решение по воспитаннику

Футбольный клуб "Барселона" и полузащитник Фермин Лопес достигли соглашения о продлении и улучшении контракта на два сезона, передают Vesti.kz.



Новое соглашение будет рассчитано до 30 июня 2031 года, а официальное подписание документа состоится в ближайшие дни в офисе президента Жоана Лапорты.

Лопес присоединился к "Барселоне" летом 2016 года в возрасте 13 лет. После прохождения всех уровней молодёжной системы "блаугранас" в 2022 году Фермин отправился в аренду в "Линарес Депортиво", что стало важным этапом в его развитии. Он доказал готовность к переходу в первую команду и по возвращении максимально использовал предоставленные возможности, демонстрируя решимость, энергию и особый акцент на атакующую игру.

В текущем сезоне Лопес сыграл за "Барселону" 26 матчей во всех турнирах, забив десять голов и отдав 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что интерес к Лопесу проявлял "Челси", но каталонский клуб сумел сохранить ключевого игрока в составе.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 21 17 1 3 57-22 52
2 Реал М 21 16 3 2 45-17 51
3 Атлетико М 21 13 5 3 38-17 44
4 Вильярреал 20 13 2 5 37-21 41
5 Эспаньол 21 10 4 7 25-25 34
6 Бетис 21 8 8 5 34-27 32
7 Сельта 21 8 8 5 29-23 32
8 Реал Сосьедад 21 7 6 8 29-29 27
9 Жирона 21 6 7 8 21-35 25
10 Осасуна 21 7 4 10 24-25 25
11 Севилья 21 7 3 11 28-33 24
12 Атлетик 21 7 3 11 20-30 24
13 Эльче 21 5 9 7 29-29 24
14 Валенсия 21 5 8 8 22-33 23
15 Райо Вальекано 21 5 7 9 17-28 22
16 Хетафе 21 6 4 11 16-27 22
17 Алавес 21 6 4 11 18-26 22
18 Мальорка 21 5 6 10 24-33 21
19 Леванте 20 4 5 11 24-34 17
20 Реал Овьедо 21 2 7 12 11-34 13

