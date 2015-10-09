"Барселона" приняла судьбоносное решение по воспитаннику

Футбольный клуб "Барселона" и полузащитник Фермин Лопес достигли соглашения о продлении и улучшении контракта на два сезона, передают Vesti.kz.

Новое соглашение будет рассчитано до 30 июня 2031 года, а официальное подписание документа состоится в ближайшие дни в офисе президента Жоана Лапорты.

Feel Barça.

Fight for Barça.

Stay at Barça.

Fermín 2031. pic.twitter.com/WTVDmXQm4d — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 30, 2026

Лопес присоединился к "Барселоне" летом 2016 года в возрасте 13 лет. После прохождения всех уровней молодёжной системы "блаугранас" в 2022 году Фермин отправился в аренду в "Линарес Депортиво", что стало важным этапом в его развитии. Он доказал готовность к переходу в первую команду и по возвращении максимально использовал предоставленные возможности, демонстрируя решимость, энергию и особый акцент на атакующую игру.

В текущем сезоне Лопес сыграл за "Барселону" 26 матчей во всех турнирах, забив десять голов и отдав 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что интерес к Лопесу проявлял "Челси", но каталонский клуб сумел сохранить ключевого игрока в составе.

