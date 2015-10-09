Назван лучший футболист Узбекистана: это не Хусанов

Футбольная ассоциация Узбекистана подвела итоги 2025 года, передают Vesti.kz.

Лучшим футболистом Узбекистана был признан Элдор Шомуродов, выступающий за турецкий "Истанбул Башакшехир".

Награду лучшему тренеру года получил Тимур Кападзе. Под его руководством сборная Узбекистана впервые в истории пробилась в финальную часть чемпионата мира-2026. Позднее его на посту главного тренера сменил итальянец Фабио Каннаваро.

Лучшим молодым игроком года признан 17-летний нападающий клуба "Бунёдкор" Садриддин Хасанов.

