Талант "Барселоны" собрался покинуть клуб из-за прибывшего новичка

Каталонскую "Барселону" ждёт беспокойное лето — и не только в трансферном плане. Внутри команды начинают возникать напряжённые ситуации, и одной из ключевых фигур стал левый защитник Алехандро Бальде, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Ещё недавно он считался безоговорочным игроком основы, однако после прихода Жоау Канселу на правах аренды Бальде начал всерьёз задумываться о своём будущем в клубе.

Смена курса и тревожные сигналы

При Ханси Флике Бальде был одним из самых задействованных и защищённых игроков команды. Тем не менее с появлением Канселу ситуация может измениться. Воспитанник "Барселоны" считает, что не давал поводов лишать себя статуса основного футболиста, однако всё чаще замечает, что в клубе готовы делать ставку на португальца — даже ценой его смещения.

Бальде не понимает новую иерархию

В окружении игрока отмечают, что Бальде ощущает большее доверие клуба к Канселу, несмотря на то что уровень игры португальца пока вызывает вопросы. Испанец принимает конкуренцию, но не готов мириться с ролью второго плана, особенно учитывая, что всегда оправдывал доверие тренеров.

Кроме того, Бальде считает, что у Канселу больше права на ошибку. Флик высоко ценит универсальность и атакующий потенциал португальца, однако именно это заставляет молодого защитника опасаться, что он может стать постоянным запасным — сценарий, который он не готов принять в ключевой момент карьеры.

Возможный уход и интерес из АПЛ

На фоне происходящего Алехандро Бальде всерьёз рассматривает возможность выслушать предложения уже в летнее трансферное окно. Защитник хочет быть важной фигурой в команде и регулярно выходить на поле, а сейчас не имеет гарантий этого в "Барселоне".

Футболист убеждён, что обладает уровнем, достаточным для роли основного игрока в топ-клубе Европы, и не намерен застаиваться из-за спорного, по его мнению, решения руководства. Сообщается, что за ситуацией внимательно следят клубы Премьер-лиги, готовые сделать серьёзные предложения.

Если в ближайшее время роли в команде не будут чётко определены, риск потери Бальде станет реальностью. Такой уход может оказаться болезненным для клуба — и всё из-за управления иерархиями, которое уже начинает вызывать напряжение. Лето обещает стать решающим.

