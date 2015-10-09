"Арсенал" после победы над "Кайратом" назвали фаворитом ЛЧ: но есть неожиданные претенденты

Новостной портал Goal обновил рейтинг главных претендентов на победу в Лиге чемпионов после завершения группового этапа, сообщают Vesti.kz.
По версии экспертов сайта, главным фаворитом турнира стал лондонский "Арсенал", который возглавил таблицу на стадии общего этапа.
В последнем туре общего этапа турнира "Арсенал" обыграл на своем поле алматинский "Кайрат" и показал стопроцентный результат, набрав 24 очка.
В топ-10 претендентов вошли:
- "Арсенал" (Англия);
- "Бавария" (Германия);
- "Ливерпуль" (Англия);
- "Барселона" (Испания);
- "Манчестер Сити" (Англия);
- ПСЖ (Франция);
- "Челси" (Англия);
- "Реал" Мадрид (Испания);
- "Тоттенхэм" (Англия);
- "Спортинг" (Португалия).
Напомним, стыковые матчи текущего розыгрыша Лиги чемпионов пройдут 17-18 и 24-25 февраля 2026 года. Финал турнира состоится 30 мая на легендарной "Пушкаш Арене" в Будапеште.
