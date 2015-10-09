Абдукодир Хусанов попал в одну команду с Сон Хын Мином

Защитник сборной Узбекистана и английского "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов был включён в символическую сборную Азии 2025 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), передают Vesti.kz.

Как сообщает Uzdaily, 21-летний футболист стал единственным представителем Узбекистана в континентальной команде, что подчёркивает его высокий уровень игры и стабильные выступления как на клубном, так и на международном уровне.

Помимо Хусанова, в символическую сборную вошли ведущие игроки азиатского футбола. Японию в команде представляют вратарь Зион Сузуки, а также полевые игроки Рео Хатате, Кайшу Сано, Рицу Доан и Такефуса Кубо. От Южной Кореи в состав включены Ким Мин-дже, Ли Кан-ин и звёздный форвард Сон Хын-мин, а Саудовскую Аравию представляют Мохамед Канно и Салем Аль-Давсари.

Хусанов присоединился к "Манчестер Сити" в январе 2025 года, перейдя из французского "Ланса" за рекордные 40 миллионов евро - этот трансфер сделал его самым дорогим футболистом в истории узбекского футбола.

В текущем сезоне молодой защитник уже провёл 17 матчей во всех турнирах за «горожан» и постепенно закрепляется в составе одного из сильнейших клубов Европы, подтверждая статус одного из главных открытий азиатского футбола последних лет.

