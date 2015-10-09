Официально объявлено о бое Тайсона Фьюри против россиянина

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх объявил о грандиозном боксерском вечере, который пройдёт 11 апреля, сообщают Vesti.kz.

Главный поединок вечера обещает стать настоящим шоу: двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри встретится с россиянином Арсланбеком Махмудовым. Локация боя будет объявлена позже.

Фьюри, 37-летний британский ветеран ринга, начал профессиональную карьеру в 2008 году и дважды завоёвывал титул чемпиона мира. В своём последнем бою в декабре 2024 года он уступил единогласным решением украинцу Александру Усику.

Махмудову, 36 лет, профессиональный стаж которого начался в 2017 году, большую часть боёв он провёл в Канаде. В октябре прошлого года россиянин одержал победу единогласным решением над британцем Дэвидом Алленом.

Tyson Fury is coming home.



TYSON FURY VS. ARSLANBEK MAKHMUDOV. Saturday 11 April in the UK, and LIVE only on Netflix. pic.twitter.com/uMjHQqe8Fv — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) January 28, 2026

