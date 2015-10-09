Официально объявлено о бое Тайсона Фьюри против россиянина

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх объявил о грандиозном боксерском вечере, который пройдёт 11 апреля, сообщают Vesti.kz.
Главный поединок вечера обещает стать настоящим шоу: двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри встретится с россиянином Арсланбеком Махмудовым. Локация боя будет объявлена позже.
Фьюри, 37-летний британский ветеран ринга, начал профессиональную карьеру в 2008 году и дважды завоёвывал титул чемпиона мира. В своём последнем бою в декабре 2024 года он уступил единогласным решением украинцу Александру Усику.
Махмудову, 36 лет, профессиональный стаж которого начался в 2017 году, большую часть боёв он провёл в Канаде. В октябре прошлого года россиянин одержал победу единогласным решением над британцем Дэвидом Алленом.
Tyson Fury is coming home.— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) January 28, 2026
TYSON FURY VS. ARSLANBEK MAKHMUDOV. Saturday 11 April in the UK, and LIVE only on Netflix. pic.twitter.com/uMjHQqe8Fv
