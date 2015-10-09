Рыбакина - Пегула: кто окажется сильнее в битве за финал Australian Open?

Уже завтра, 29 января, казахстанка Елена Рыбакина (№5) сыграет полуфинальный матч Australian Open. Её соперницей будет американка Джессика Пегула (№6). Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этой игре подробнее.

26-летняя Рыбакина и 31-летняя Пегула дошли до полуфинала без потерянных сетов, то же самое касается Арины Соболенко (№1) и Элины Свитолиной (№12) из верхней половины турнирной сетки. Для казахстанки это второй полуфинал в Мельбурне (в 2023-м она дошла до финала, но проиграла Соболенко), а вот Джессика впервые в карьере прошла так далеко на австралийском чемпионате.

Ничья после шести игр и первая встреча на "Большом шлеме"

Начнём с того, что Рыбакина и Пегула играли друг с другом шесть раз, и пока в их статистике паритет - 3:3. Однако американка не выигрывала с 2023 года, а последние две встречи, прошедшие в прошлом году, остались за казахстанкой: она победила в сентябре на Кубке Билли Джин Кинг - 6:4, 6:1, а ещё в полуфинале WTA Finals в ноябре - 4:6, 6:4, 6:3.

В счёте по сетам Рыбакина пока уступает - 7:8, но это точно не ключевой фактор в их статистике. Любопытно, что все шесть игр прошли на твёрдом покрытии хард, и теперь они вновь сыграют на нём в седьмой раз.

Кроме того, Елена и Джессика впервые сойдутся на турнире "Большого шлема", что удивительно, ведь они последние несколько лет стабильно находятся в первой десятке мирового рейтинга WTA.

За Рыбакину говорит и положительная статистика встреч в полуфиналах - 2:0. Помимо недавнего успеха на WTA Finals, казахстанка также обыгрывала Пегулу в полуфинале соревнований в Майами (США) в 2023 году.

Кроме того, она единственная из четырёх полуфиналисток, которая не доводила дело даже до тай-брейка. Во всех пяти матчах она выиграла десять сетов с разницей в один брейк и более. Это не может не впечталять.

У Пегулы была похожая статистика до сегодняшнего утра. Однако во втором сете четвертьфинала против Аманды Анисимовой (№4) она довела дело до 13-го гейма во втором сете - 6:2, 7:6(1).

Рыбакина играла только с топ-100, а у Пегулы крупные успехи

Если взглянуть на оппозицию теннисисток, то Рыбакина играла исключительно с представителями топ-100, причём от матча к матчу рейтинг соперниц повышался: Кайя Йуван (№100), Варвара Грачёва (№77), Тереза Валентова (№54), Элизе Мертенс (№21) и Ига Швёнтек (№2).

А вот у Пегулы было два матча с теннисистками из второй сотни рейтинга, зато она обыграла двух игроков топ-10, в том числе действующую чемпионку турнира Киз. Вот её путь: Анастасия Захарова (№105), Маккартни Кесслер (№37), Оксана Селехметьева (№101), Мэдисон Киз (№9) и Анисимова (№4).

Средний рейтинг соперниц Елены и Джессики равен - 51-е место. Да, у Елены не было соперниц за пределами топ-100, однако в последних двух раундах Пегула остановила сразу двух претенденток на титул, и это всё компенсирует.

Суммарно Рыбакина провела на корте 6 часов и 41 минуту, а Пегула - 6 часов и 10 минут. В среднем, американка завершала свои игры чуть быстрее - 1 час и 14 минут против 1 часа и 21 минуты у Елены.

Тут будет интересно взглянуть на то, как спортсменки сыграют в непривычном формате на следующий день. До этого у них всегда были дни отдыха, но перед полуфиналом Рыбакина и Пегула отдыхать не будут, игра на следующий день после побед в четвертьфиналах.

Опыт полуфиналов говорит за Рыбакину

Для Рыбакиной это будет четвёртый полуфинал в одиночном разряде на "Большом шлеме". Пока у неё на этой стадии две победы и одно поражение. Она в двух сетах обыгрывала Симону Халеп на триумфальном Уимблдоне в 2022 году, а также Викторию Азаренко на Australian Open-2023. Поражение случилось на Уимблдоне в 2024 году в трёх сетах от Барборы Крейчиковой.

У Пегулы опыта на этой стадии в одиночке чуть поменьше - две игры. Причём она впервые пробилась в 1/2 финала не на домашнем US Open. В 2024 году в Нью-Йорке (США) она прошла в трёх сетах Каролину Мухову, а спустя год там же проиграла в трёх партиях Соболенко.

Поэтому опыт в полуфиналах, а также на заключительных стадиях в Мельбурне, - всё же за Рыбакиной. Но в отдельной игре это вряд ли будет сильно бросаться в глаза, и за основу этот фактор брать не стоит. Кроме того, если у казахстанки есть один титул - Уимблдон-2022, то у Пегулы только финал US Open-2024.

Матч определит новое место в рейтинге Рыбакиной

Отметим, что этот матч досрочно решит, на каком месте окажется Рыбакина в обновлённом рейтинге в следующий понедельник. Если казахстанка обыграет Пегулу, то, вне зависимости от результата финала, станет третьей ракеткой мира, обогнав Анисимову (№4) и Коко Гауфф (№3).

Если же Рыбакина не сможет справиться с опытной американкой, то позволит ей себя опередить. В таком случае в понедельник она будет шестой ракеткой мира.

У Пегулы на этом турнире три варианта: если проиграет Рыбакиной - останется шестой, если победит, но уступит в финале - то станет четвёртой, опередив Рыбакину (№5) и Гауфф (№3), а если выиграет турнир, то оставит позади себя и Анисимову (№4), став новой третьей ракеткой мира.

Рыбакину и Пегулу объединяет то, что для обеих лучшей позицией в мировой классификации является третье место. Теперь у них есть шанс вновь подняться на эту ступень.

Напомним, что матч Рыбакина - Пегула состоится в четверг, 29 января. Эта игра пройдёт последним запуском в вечерней сессии, ориентировочно в 15:00 по казахстанскому времени. Они выйдут на корт по окончании противостояния между Соболенко и Свитолиной.

Также на центральном корте имени Рода Лейвера завтра сыграет казахстанка Анна Данилина (№14) в дуэте с сербкой Александрой Крунич (№17). Их ждёт полуфинальный матч в женском парном разряде. Начало - примерно в 08:30 по казахстанскому времени.

