17-летний казахстанец творит историю на Australian Open: его ждёт битва за полуфинал

17-летний Зангар Нурланулы (№12) пробился в четвертьфинал юниорского Australian Open. Он единственный из трёх казахстанских юнцов, кто продолжает свой путь в Мельбурне. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о его следующей цели.

Сегодня уроженец Туркестанской области не испытал проблем в противостоянии с 16-летним россиянином Саввой Рыбкиным (№14) - 6:1, 6:4. Таким образом Нурланулы добыл свою третью победу на текущем турнире и впервые в карьере дошёл до четвертьфинала юниорского Australian Open.

Будет повторение лучшего результата на "Большом шлеме"?

Зангар с прошлого года выступает на юношеских турнирах высшей категории. Лучшего всего у него получилось сыграть в сентябре на US Open, где он в итоге добрался до полуфинала, но проиграл будущему триумфатору соревнований - Ивану Иванову из Болгарии, действующей первой ракетке мира среди юниоров.

И сейчас Нурланулы находится в шаге от повторения нью-йоркского успеха уже в Мельбурне. До противостояния с Рыбкиным он разгромил Кунанана Пантараторна (№41) из Таиланда - 6:2, 6:1, а затем в трёх сетах сломил сопротивление 15-летнего австралийца Таики Такизавы (№347) - 7:5, 1:6, 6:3.

Следующий соперник - тёмная лошадка турнира

Далее Зангара ждёт противостояние с одним из самых низкорейтинговых участников, продолжающих борьбу за титул - Каем Томпсоном (№48) из Гонконга. Причём этот спортсмен ещё не потерял ни одного сета за три игры.

В первом раунде Томпсон обыграл грека Одиссеаса Геладариса (№79) - 6:2, 7:6(3), затем австралийца Купера Коуза (№212) - 6:4, 6:2, а после нанёс поражение румыну Матею Тодорану (№31) - 7:6(11), 6:3.

Нурланулы прежде никогда не играл с Томпсоном, для которого это первый опыт на "Большом шлеме".

Отметим, что Зангар посеян на турнире под восьмым номером. Среди потенциальных соперников по полуфиналу, в случае победы над Томпсоном, есть четвёртая и шестая ракетки турнира. А в нижней половине турнирной сетки фаворитов ещё больше - сразу пять игроков из топ-10 посева, в том числе вторая и третья ракетки соревнований.

Четвертьфинальная игра между Нурланулы и Томпсоном пройдёт в пятницу, 30 января. Помимо юного казахстанца путь на Открытом чемпионате Австралии продолжают Елена Рыбакина в женской одиночке, а также Анна Данилина в женской паре. Они уже дошли до полуфинала и проведут свои матчи завтра, 29 января.

