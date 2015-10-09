Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Вчера 22:40
 

ПСЖ, "Сити", "Бавария": раскрыт список клубов, готовых забрать Винисиуса

Будущее Винисиуса Жуниора в "Реале" по-прежнему остаётся под вопросом. Бразильский форвард пока не продлил контракт с мадридским клубом, из-за чего в СМИ активно обсуждаются возможные варианты его ухода, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает The Touchline со ссылкой на журналиста Рубена Мартина, в случае расставания с "Реалом" Винисиус будет рассматривать только топ-клубы Лиги чемпионов, способные предложить ему статус и одну из самых высоких зарплат в Европе.

Среди потенциальных претендентов на 25-летнего нападающего называются ПСЖ, "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал", "Ливерпуль" и мюнхенская "Бавария".

Контракт Винисиуса с "Реалом" рассчитан до конца сезона-2026/27. В текущем сезоне бразилец провёл 31 матч, забил семь мячей и отдал 11 результативных передач.

