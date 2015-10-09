Рыбакина раскрыла главную сложность борьбы за титул "Большого шлема"

Елена Рыбакина ответила на вопрос о том, что она считает самым непростым в борьбе за титул турнира "Большого шлема", подчеркнув важность стабильности на протяжении двух недель, умения быстро адаптироваться к меняющимся условиям и более спокойного, рабочему настрою в решающих матчах, сообщают Vesti.kz.

"Самое сложное – оставаться стабильной все две недели. Всегда бывают сложные дни, ты играешь то на открытом воздухе, то под крышей, под солнцем или вечером. Условия могут быть коварными, вопрос в том, как быстро ты сможешь подстроиться под обстоятельства. Думаю, сейчас я более спокойна, когда захожу далеко по сетке. Поначалу, когда впервые вышла в финал, было больше эмоций. Сейчас просто стараюсь делать свою работу, прибавлять с каждым днём, отношусь к этому просто как к ещё одному матчу", — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Рыбакина высказалась о сенсации на Australian Open-2026

28 января 26-летняя казахстанская теннисистка преподнесла одну из главных сенсаций Australian Open, уверенно переиграв вторую ракетку мира Игу Швёнтек из Польши в четвертьфинале — 7:5, 6:1. Эта победа позволила Рыбакиной впервые с 2023 года пробиться в полуфинал турнира в Мельбурне.

В полуфинальном поединке за путёвку в финал Рыбакиной предстоит встретиться с шестой ракеткой мира — американкой Джессикой Пегулой. На стадии четвертьфинала теннисистка из США уверенно прошла свою соотечественницу Аманду Анисимову, занимающую четвёртую строчку рейтинга WTA, одержав победу со счётом 6:2, 7:6 (7:1).

