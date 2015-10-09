Разгром за 31 минуту определил соперницу Рыбакиной в полуфинале AO-2026

На Открытом чемпионате Австралии-2026 определилась очередная участница полуфинала. В американском четвертьфинальном дерби Джессика Пегула (№6 WTA) взяла верх над Амандой Анисимовой (№4 WTA), оформив победу в двух сетах — 6:2, 7:6 (7:1), сообщают Vesti.kz.

Первый сет прошёл под полным контролем Пегулы. На его проведение потребовалась всего 31 минута: Джессика сразу захватила инициативу, уверенно действовала на приёме и не позволила сопернице навязать борьбу — 6:2.

Во второй партии Анисимова сумела навязать более плотный теннис и дольше удерживалась на равных, однако в ключевых геймах Пегула снова оказалась точнее. Реализовав решающий тай-брейк, она довела сет до победы со счётом 7:6 (7:1) и закрыла матч в двух партиях.

A tighter second set, staying on serve 3-3... who'll break first? 👀 pic.twitter.com/vmCUJ65Zok — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2026

В полуфинале Джессику Пегулу ждёт встреча с первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной (№5 WTA), которая на стадии 1/4 финала сенсационно обыграла вторую ракетку мира — польку Игу Швёнтек (7:5, 6:1.).

Australian Open-2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет 74,9 млн долларов. Победительница одиночного разряда заработает 2 793 365 долларов и получит 2000 рейтинговых очков.

Добавим, что действующая чемпионка турнира американка Мэдисон Киз (№9 WTA) уже завершила выступление на нынешнем Australian Open.

