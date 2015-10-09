"Терминатор женского тенниса". Рыбакиной вынесли вердикт после выхода в полуфинал AO-2026

Популярный аккаунт в социальной сети X The Tennis Letter выразил восхищение победой первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной (№5 WTA) над второй ракеткой мира Игой Швёнтек (№2 WTA) в четвертьфинале Australian Open-2026, передают Vesti.kz.

Пятая ракетка WTA обыграла польскую спортсменку в двух сетах — 7:5, 6:1, обеспечив себе место в полуфинале турнира.

"Елена вышла в свой первый за три года полуфинал Australian Open. Это её 32-я победа над соперницами из топ-10 в карьере. Выиграла 18 из 19 последних матчей. Пока не отдала ни одного сета за весь турнир — 10 сетов выиграно, 0 проиграно. — четвёртый полуфинал на турнирах "Большого шлема"; — второй полуфинал на Australian Open (первый с 2023 года); То, как она играет с конца прошлого года... у меня нет слов. Она — терминатор женского тенниса прямо сейчас", — отметил ресурс.

Соперница Рыбакиной по полуфиналу уже определена — её имя можно узнать здесь.

Australian Open-2026 проходит с 18 января по 1 февраля, а общий призовой фонд составляет 74,9 млн долларов. Победительница одиночного разряда заработает 2 793 365 долларов и получит 2000 рейтинговых очков.

Отметим, что действующая чемпионка турнира, американка Мэдисон Киз (№9 WTA), уже завершила свои выступления на нынешнем Australian Open.

