Выдала шокирующие цифры и разбила мечту Швёнтек: как Рыбакина вышла в полуфинал Australian Open?

Казахстанка Елена Рыбакина (№5) уверенно пробилась в полуфинал первого турнира "Большого шлема" нового сезона - Australian Open-2026. В четвертьфинальной игре она не оставила шансов второй ракетке мира польке Иге Швёнтек (№2). Корреспондент Vesti.kz - о том, чем особен этот матч.

Елене хватило чуть более полутора часов, чтобы сломить сопротивление Швёнтек и во второй раз в карьере выйти в полуфинал Мельбурна - 7:5, 6:1.

Счёт в личном противостоянии вновь равный

Кажется, Рыбакина вновь перехватила инициативу в очном противостоянии с Швёнтек. Если с начала 2025 года казахстанка четыре раза подряд проиграла польке, и казалось, что Ига стала криптонитом для Рыбакиной, то с конца прошлого сезона ситуация не просто выправилась, а перевернулась с ног на голову.

Всё началось после первого сета в матче Итогового чемпионата WTA, который Елена проиграла со счётом 3:6. После этого в игре между ними что-то поменялось, и казахстанка начала доминировать, выиграв три из четырёх следующих партий разгромно. Сначала 6:1, 6:0 - камбэк всё в том же матче на WTA Finals, а теперь 7:5, 6:1 на Australian Open.

Общий счёт в противостоянии Рыбакина - Швёнтек вновь равный - 6:6!

Сокрушительная игра на первой подаче

Ключевым фактором в этом разгроме послужила игра Елены на её первой подаче. Заметьте, что за всю игру казахстанка лишь один раз допустила потерю собственного гейма - в самом начале. В том гейме Рыбакина выиграла только один розыгрыш, и он после первой подачи. Остальные четыре мяча проиграла, и они были введены со второго раза. Это не совпадение.

Дальше подача Рыбакиной начала потихоньку стабилизироваться. При счёте 3:3 она впервые выиграла гейм под ноль, а при счёте 5:5 повторила такой же трюк, добавив к этому первую серию из двух эйсов. В итоге стартовый сет казахстанка завершила с показателем 93 процента выигранных мячей на первой подаче (13/14) - это что-то невообразимое!

Во второй партии процент упал, но Ига уже не могла нащупать свою игру, её уверенность в себе заметно пошатнулась. Зато Рыбакина стала подавать качественнее, исходя из соотношения подач навылет и двойных ошибок. В первом сете она сделала четыре эйса при двух двойных, а во втором настреляла семь подач навылет при всего лишь одной неточности.

При счёте 3:1 во второй партии Елене было непросто, ведь Ига была близка к обратному брейку, но именно в тот момент включилось оружие казахстанки - эйсы. В том гейме она в сумме четырежды подала навылет, оставив польку не у дел.

В целом же, Елена показала лишь 48 процентов попадания первым мячом. Представьте, какой непоколебимой на своей подаче будет она, если будет попадать с первого раза хотя бы в 60-65 процентах случаев. Будем надеяться, что дальше точность первого мяча будет выше.

Швёнтек вновь лишилась шанса на "карьерный шлем"

Как известно, Ига шесть раз поднимала над головой трофеи турниров "Большого шлема", выиграв три из четырёх соревнований. И только австралийский чемпионат ей выиграть всё никак не удаётся. На сей раз она вновь покидает Мельбурн с опущенной головой.

Любопытно, что на этом корте её статистика против Рыбакиной выглядит максимально печальной: два матча - два поражения с общим счётом 0:4 по сетам.

Также казахстанка теперь впереди в противостоянии с Швёнтек на "Больших шлемах" - 2:1.

Рыбакина в шаге от рывка в рейтинге, а что у Швёнтек?

Теперь казахстанка пробилась в полуфинал, в котором сыграет уже завтра, 29 января. Если ей удастся выйти в финал, что с такой игрой - вполне реально, то она поднимется как минимум на одну строку в мировой табели о рангах, сместив американку Коко Гауфф (№3, в Live-рейтинге - уже четвёртая).

Также многое зависит от второго сегодняшнего четвертьфинала, в котором будет выявлена оппонента Рыбакиной. Если в американском дерби победит Джессика Пегула (№6), а не Аманда Анисимова (№4), то в случае победы в полуфинале над Джессикой Рыбакина сделает рывок сразу на две позиции, оставив позади себя и Гауфф, и Анисимову.

Что касается Швёнтек, то она уже никак не рассчитывала догнать Арину Соболенко (№1) по итогам Australian Open. Однако потерять второе место риск у неё есть, но только при одном условии - если Анисимова выиграет турнир.

Лучший показатель на Australian Open

Рыбакина всё ещё без потерь сетов, в принципе, как и другие теннисистки, вышедшие в полуфинал - Соболенко и Элина Свитолина (№12). Но, в отличие от Рыбакиной, они допускали в предыдущих раундах тай-брейки, а Елена не доводила дело даже до них.

Сейчас результаты первой ракетки Казахстана действительно впечатляют. Более того, сегодня она утёрла нос всем скептикам, которые считали, что у неё нет шансов выиграть у Иги в утреннем матче в жару. Как правило, Рыбакина не очень хорошо играет при таких условиях, но сегодня она справилась со всем этим.

Теперь Рыбакина ждёт исхода противостояния между Пегулой и Анисимовой, чья игра уже проходит в этим минуты. А полуфиналы в женском одиночном разряде пройдут уже завтра, 29 января, после чего победительниц ждёт финал, запланированный на субботу, 31 число.

Напомним, что действующей чемпионкой турнира является американка Мэдисон Киз (№9), которая в 1/8 финала проиграла своей соотечественнице Пегуле. Общий призовой фонд Australian Open-2026 составляет 111,5 миллиона австралийских долларов (38,9 миллиарда тенге).

Лучший результат Рыбакиной на этом турнире - финал в 2023 году, в котором она проиграла Соболенко. В этом году такой же финал вполне возможен, и они находятся в одной победе друг от друга.

