Рыбакина высказалась о сенсации на Australian Open-2026

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5 WTA) подвела итоги четвертьфинального матча Australian Open-2026, в котором она одержала яркую победу над второй ракеткой рейтинга WTA — полькой Игой Швёнтек, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась в двух сетах — 7:5, 6:1. После матча Рыбакина отметила ключевые моменты поединка и атмосферу на корте.

"Я действительно довольна этой победой. Спасибо всем, кто пришёл поддержать. Атмосфера была прекрасной. Мы с Игой очень хорошо знаем друг друга. Я просто старалась сохранять агрессию. Думаю, в первом сете у нас обеих не очень хорошо получалась первая подача. Поэтому мы делали упор на вторую подачу, старались оказывать друг на друга давление. Во втором сете я начала играть более свободно, лучше подавать. Я по-настоящему рада победе. Я довольна тем, как провела последние два матча. Небольшие трудности возникали из-за солнца. Сейчас моя подача действительно мне помогает. Я надеюсь, что смогу продолжить в том же духе, — сказала Рыбакина в интервью на корте.

Отметим, что соперница Елены Рыбакиной по полуфиналу Australian Open-2026 уже определилась — её имя можно узнать здесь.

Australian Open-2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет 74,9 млн долларов. Победительница одиночного разряда получит 2 793 365 долларов призовых, а также 2000 рейтинговых очков.

Добавим, что действующая чемпионка турнира, американка Мэдисон Киз (№9 WTA), уже завершила выступление на нынешнем Australian Open.

Выдала шокирующие цифры и разбила мечту Швёнтек: как Рыбакина вышла в полуфинал Australian Open?

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!