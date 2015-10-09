Рыбакина сотворила сенсацию и вышла в полуфинал AO-2026

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5 WTA) продолжает впечатляющее выступление на Australian Open-2026, сообщают Vesti.kz.

В четвертьфинале турнира казахстанская теннисистка, занимающая 5-е место в рейтинге WTA, уверенно переиграла вторую ракетку мира Игу Швёнтек из Польши, оформив победу в двух сетах — 7:5, 6:1.

Матч начался в упорной борьбе: в первой партии соперницы долго шли на равных, однако в концовке Рыбакина добавила в агрессии и хладнокровно забрала сет.

Во второй партии преимущество казахстанки стало подавляющим — мощная подача, уверенная игра на задней линии и минимум ошибок не оставили Швентек шансов на камбэк. В итоге — уверенная победа и выход в полуфинал мельбурнского "мэйджора".

🚨 Fun fact: Rybakina hasn't dropped a single set on her way to the semifinal and she sealed the deal with an ace here! @wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/rHB2l8dOKn — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2026

По ходу турнира Рыбакина демонстрирует стабильный и убедительный теннис. Ранее она обыграла словенку Кайю Юван (6:4, 6:3), француженку Варвару Грачёву (7:5, 6:2), чешку Терезу Валентову (6:2, 6:3) и бельгийку Элизе Мертенс (6:1, 6:3), не отдав соперницам ни одного матча.

В полуфинале казахстанка сыграет против сильнейшей в американской паре Джессика Пегула (№6 WTA) - Аманда Анисимова (№4 WTA).

Australian Open-2026 проходит с 18 января по 1 февраля, а общий призовой фонд турнира составляет 74,9 млн долларов. Победительница получит 2 793 365 долларов и 2000 рейтинговых очков.

Отметим, что действующая чемпионка соревнований Мэдисон Киз уже выбыла из борьбы, а Елена Рыбакина уверенно продолжает поход за одним из главных титулов в карьере.

