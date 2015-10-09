Когда и с кем сыграет Рыбакина за финал AO-2026 после громкой сенсации

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5 WTA) узнала дату и время полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии-2026, сообщают Vesti.kz.

Сенсация Рыбакиной в 1/4-й AO-2026

28 января 26-летняя казахстанская теннисистка сотворила одну из главных сенсаций турнира, уверенно обыграв вторую ракетку мира Игу Швёнтек из Польши в четвертьфинале — 7:5, 6:1. Эта победа вывела Рыбакину в полуфинал Australian Open впервые с 2023 года.

Соперница по полуфиналу

В матче за выход в финал Елене Рыбакиной будет противостоять американка Джессика Пегула (№6 WTA). В своём четвертьфинале представительница США одержала победу над соотечественницей Амандой Анисимовой (№4 WTA) — 6:2, 7:6 (7:1).

Расписание полуфиналов

Оба полуфинальных матча женского одиночного разряда пройдут завтра, 29 января.

Арина Соболенко (Беларусь, №1 WTA) — Элина Свитолина (Украина, №12 WTA), ориентировочно 13:30 по времени Казахстана

Елена Рыбакина (Казахстан, №5 WTA) — Джессика Пегула (США, №6 WTA), ориентировочно 14:40

О текущем турнире

Australian Open-2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет 74,9 млн долларов. Победительница одиночного разряда заработает 2 793 365 долларов, а также получит 2000 рейтинговых очков.

Отметим, что действующая чемпионка турнира — американка Мэдисон Киз (№9 WTA) — уже завершила выступление на текущем Australian Open.

Выдала шокирующие цифры и разбила мечту Швёнтек: как Рыбакина вышла в полуфинал Australian Open?

