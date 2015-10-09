Переговоры между Винисиусом Жуниором и "Реалом" о продлении контракта всё ещё продолжаются и пока не привели к соглашению, сообщают Vesti.kz.

По информации The Touchline, сторона бразильского форварда выдвинула мадридскому клубу новое ключевое условие.

☎️💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Vinícius Jr has yet to agree a contract renewal with Real Madrid.



Negotiations are ongoing after his camp introduced a new condition: full control (100%) of his image rights. pic.twitter.com/838RoVMFTt — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 28, 2026

Сообщается, что Винисиус настаивает на полном контроле над своими имиджевыми правами, что может стать серьёзным препятствием в переговорном процессе со "сливочными".

Нападающий присоединился к "Реалу" летом 2018 года, перейдя из "Фламенго". С тех пор 25-летний бразилец провёл за первую команду мадридцев 353 официальных матча, забив 113 голов и отдав 94 результативные передачи.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Винисиуса составляет 150 миллионов евро.

