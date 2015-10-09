Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Вчера 23:35
 

Винисиус диктует условия "Реалу": раскрыто главное требование звезды

Винисиус диктует условия "Реалу": раскрыто главное требование звезды ©x.com/realmadrid

Переговоры между Винисиусом Жуниором и "Реалом" о продлении контракта всё ещё продолжаются и пока не привели к соглашению, сообщают Vesti.kz.

По информации The Touchline, сторона бразильского форварда выдвинула мадридскому клубу новое ключевое условие.

Сообщается, что Винисиус настаивает на полном контроле над своими имиджевыми правами, что может стать серьёзным препятствием в переговорном процессе со "сливочными".

Нападающий присоединился к "Реалу" летом 2018 года, перейдя из "Фламенго". С тех пор 25-летний бразилец провёл за первую команду мадридцев 353 официальных матча, забив 113 голов и отдав 94 результативные передачи.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Винисиуса составляет 150 миллионов евро.

