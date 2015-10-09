Казахстанка сенсационно разгромила первую ракетку мира в битве за полуфинал AO-2026

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина вместе с сербкой Александрой Крунич сотворили громкую сенсацию на Australian Open-2026, сообщают Vesti.kz.

В четвертьфинале турнира дуэт Данилина / Крунич обыграл чешско-американскую пару Катерина Синякова (Чехия) — Тейлор Таунсенд (США) и пробился в полуфинал соревнований.

Матч начался с уверенного доминирования казахстанско-сербского тандема. Первый сет был проведён всего за 31 минуту и завершился разгромом — 6:2.

Во второй партии соперницы сумели перехватить инициативу и сравнять счёт по сетам — 3:6. Однако решающий отрезок встречи превратился в настоящую демонстрацию превосходства Данилиной и Крунич: третий сет они выиграли "всухую" — 6:0, не оставив фаворитам ни единого шанса.

Катерина Синякова — первая ракетка мира в парном разряде, обладательница карьерного "Большого шлема" (10 титулов), двукратная олимпийская чемпионка и победительница Итогового турнира WTA. Её напарница Тейлор Таунсенд также имеет статус бывшей первой ракетки мира в парах и является победительницей двух турниров "Большого шлема".

В полуфинале Australian Open-2026 Анна Данилина и Александра Крунич сыграют с победительницами противостояния между дуэтами Су-Вэй Се (Тайвань) / Елена Остапенко (Латвия) и Габриэла Дабровски (Канада) / Луиза Стефани (Бразилия).

