Бой Мовсара Евлоева возглавит турнир UFC

Российский боец Мовсар Евлоев выступит на турнире UFC Fight Night 270, который пройдет в Лондоне 21 марта, сообщают Vesti.kz.

Его поединок с английским файтером Лероном Мерфи в полулегком весе будет претендентским и возглавит этот ивент.

Евлоев занимает первое место в рейтинге дивизиона, а Мерфи занимает четвертое место.

Полный список боёв основного карда турнира UFC Fight Night 270:

Мовсар Евлоев (Россия) — Лерон Мерфи (Англия)

Люк Райли (Англия) — Майкл Асвелл (США)

Майкл Пэйдж (Великобритания) — Сэм Паттерсон (Англия)

Иво Бараневски (Польша) — Остин Лэйн (США)

Роман Долидзе (Грузия) — Кристиан Лерой Данкан (Англия)

Кертис Кэмпбелл (Англия) — Дэнни Силва (США)

#UFCLondon is looking STACKED



Mark your calendars for March 21 🗓️ pic.twitter.com/ChcM2ikbqy — UFC (@ufc) February 2, 2026

Евлоеву 30 лет. Россиянин начал карьеру профессионального бойца смешанных единоборств в 2014 году, а с 2019-го выступает в UFC. В рамках самой престижной организации мира на его счету девять побед при нулевом количестве поражений.

Чемпионом полулегкого веса является Алекс Волкановски, победивший на UFC 324 Диего Лопеза.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!