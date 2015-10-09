Казах учинил разгром и завоевал медаль престижного турнира по боксу

Представитель мужской сборной Казахстана по боксу Азамат Бектас провёл четвертьфинальный бой на турнире Boxam Elite-2026, который проходит в Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В весовой категории до 80 килограммов его соперником стал канадец Карсамо Умар, которого казахстанец выиграл единогласным решением судей - 5:0.
Таким образом, Бектас вышел в полуфинал, гарантировав себе бронзу турнира.
Отметим, что накануне Бектас раздельным решением судей одолел Джамала Кулиева из Украины.
Ранее, 4 февраля, на турнире Рахмина Абдумежитова уступила представительнице Испании Ноэлии Сальмерон Гутьеррес, а Азиза Исина завершила своё выступление после поражения от индийской боксёрши Чордари Андуиати. В то же время успешный поединок провёл Нурзат Онгаров, который одолел канадца Рока Иссайю и вышел в следующий раунд. Его успех поддержали Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Бексултан Боранбек и Торехан Сабырхан, также одержавшие победы.
Позднее в этот день на ринг выйдут ещё четыре казахстанских спортсмена — прямая трансляция поединков доступна по ссылке.
Напомним, соревнования проходят с 3 по 8 февраля и включают мужской и женский турниры. В мужской сетке Казахстан представлен 18 боксёрами в десяти весовых категориях, тогда как в женской части заявлены 14 спортсменок, выступающие в девяти категориях.
