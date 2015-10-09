Торехан Сабырхан выиграл второй бой и завоевал медаль турнира в Испании

Чемпион мира по боксу-2025, казахстанец Торехан Сабырхан вышел в полуфинал турнира Boxam Elite-2026, который проходит в Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На этом пути ему противостоял Майом Коуч из Канады. Бой прошёл в лимите весовой категории до 70 килограммов и завершился победой Сабырхана - 3:2, 5:0, 4:1 по раундам. Таким образом, казахстанец вышел в полуфинал и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль соревнований.

Накануне Торехан встречался с представителем Кабо-Верде Айлтоном Монтейро в рамках 1/8-й и выиграл единогласным решением судей.

Ранее, 4 февраля, на турнире Рахмина Абдумежитова уступила представительнице Испании Ноэлии Сальмерон Гутьеррес, а Азиза Исина завершила своё выступление после поражения от индийской боксёрши Чордари Андуиати. В то же время успешный поединок провёл Нурзат Онгаров, который одолел канадца Рока Иссайю и вышел в следующий раунд. Его успех поддержали Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан и Бексултан Боранбек, также одержавшие победы.

Позднее в этот день на ринг выйдут ещё пять казахстанских спортсменов — прямая трансляция поединков доступна по ссылке.

Напомним, соревнования проходят с 3 по 8 февраля и включают мужской и женский турниры. В мужской сетке Казахстан представлен 18 боксёрами в десяти весовых категориях, тогда как в женской части заявлены 14 спортсменок, выступающие в девяти категориях.

