Казахстан с нокдаунами вырвал победу на Кубке мира в Астане

Казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов провел стартовую встречу на этапе Кубка мира, проходящего в Астане, сообщают Vesti.kz.

На стадии 1/8 финала в весовой категории до 65 килограммов ему противостоял представитель Турции, участник Олимпийских игр в Париже - Ахмет Пекел.

Сначала Зейнуллинов разгромил оппонента в первом раунде по очкам, а уже во втором отрезке после серии мощных ударов соперник побывал в нокдауне. Впрочем, как и в третьем.

Таким образом, Ертуган пробился в четвертьфинал соревнований.

Отметим, что в активе Зейнуллинова - бронзовая медаль Азиатских игр 2022 года. Он также является победителем чемпионата Казахстана 2024 года. В этом же году он уверенно дошел до финала Кубка Странджа, не оставив шансов соперникам в своей весовой категории, и в решающем бою завоевал чемпионский титул.

Ранее в рамках третьего дня соревнований Назым Кызайбай пробилась в полуфинал турнира, победив Фарзону Фозилову из Узбекистана. Алуа Балкибекова вышла в четвертьфинал, выиграв у первого номера сборной США - Дженнифер Лосано.

Единственное поражение сегодня, 2 июля, потерпела Гульсая Ержан, уступившая в 1/4-й боксерше из Индии Пуджа Рани.

Также бронзу обеспечил себе Санжар Ташкенбай, пробившийся в полуфинал благодаря победе над японцем Содаи Кото.

Его успех также повторил Бекзад Нурдаулетов, победивший в четвертьфинале австралийца Лаклана Лоусона.

Виктория Графеева также вышла в 1/2-ю, обеспечив себе бронзовую медаль в бою с турчанкой Гизем Озер.

И, наконец, Аида Абикеева успешно стартовала на турнире против англичанки Дион Берман.