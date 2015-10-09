Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 15:27
 

Разгром случился в бою чемпионки мира из Казахстана против первого номера США

  Комментарии (3)

Поделиться
Разгром случился в бою чемпионки мира из Казахстана против первого номера США ©КФБ

Одна из лидеров сборной Казахстана по боксу Алуа Балкибекова провела свой первый поединок на Кубке мира от World Boxing, который проходит в Астане, передают Vesti.kz.

Поделиться
3

Одна из лидеров сборной Казахстана по боксу Алуа Балкибекова провела свой первый поединок на Кубке мира от World Boxing, который проходит в Астане, передают Vesti.kz.

В 1/8 финала весовой категории до 51 килограмма она встречалась с первым номером США Дженнифер Лосано (участницей Олимпийских игр-2024 в Париже). По итогам трех раундов победу единогласным решением судей одеражала казахстанка (5:0).

Ранее Назым Кызабай (48 кг) выиграла свой бой в 1/4 финала и гаранатировала себе медаль.

Позднее 2 июля на ринг выйдут еще семь представителей Казахстана. Подробности - тут.

Алуа Балкибекова дважды становилась чемпионкой Азии (2021 и 2022 годы), а также завоевывала медали мировых первенств: серебро в 2022 году, бронзу в 2023 году и золото в 2025-м.

Реклама

Живи спортом!