Казахстан на камбэке оформил разгром и завоевал медаль Кубка мира

Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай завершил выступление казахстанцев в рамках третьего дня этапа Кубка мира, проходящего в Астане, сообщают Vesti.kz.

Его соперником на стадии четвертьфинала стал американец Малачи Джорджес. Бой прошел в весовой категории до 90 килограммов. Первый раунд остался за представителем США - 3:2. Во втором отрезке Тогамбай сотворил впечатляющий камбэк, разгромив соперника 5:0.

Таким образом, судьба встречи решалась в третьем раунде, в котором сильнее оказался Сагындык (5:0), вышедший в полуфинал и обеспечивший себе как минимум бронзовую медаль соревнований.

Ранее в рамках третьего дня соревнований Назым Кызайбай вышла в полуфинал турнира, одолев представительницу Узбекистана Фарзону Фозилову. В свою очередь, Алуа Балкибекова пробилась в четвертьфинал, выиграв бой у лидера сборной США Дженнифер Лосано.

Единственным поражением дня стало выступление Гульсаи Ержан, уступившей в 1/4 финала индийской спортсменке Пудже Рани.

Санжар Ташкенбай обеспечил себе как минимум бронзовую награду, уверенно преодолев четвертьфинальный барьер в поединке с японцем Содаи Кото. Аналогичного успеха добился Бекзад Нурдаулетов, который оказался сильнее австралийца Лаклана Лоусона.

Полуфинальную стадию турнира также достигла Виктория Графеева, победившая турчанку Гизем Озер и гарантировав себе медаль.

Свой путь на турнире успешно начала Аида Абикеева, одержав победу над англичанкой Дион Берман. Кроме того, Ертуган Зейнулинов вышел в четвертьфинал, взяв верх над представителем Турции Ахметом Пекелом.