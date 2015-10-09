Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 22:08
 

Казахстан на камбэке оформил разгром и завоевал медаль Кубка мира

  Комментарии

Поделиться
Казахстан на камбэке оформил разгром и завоевал медаль Кубка мира ©Сали Сабиров, НОК РК

Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай завершил выступление казахстанцев в рамках третьего дня этапа Кубка мира, проходящего в Астане, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай завершил выступление казахстанцев в рамках третьего дня этапа Кубка мира, проходящего в Астане, сообщают Vesti.kz.

Его соперником на стадии четвертьфинала стал американец Малачи Джорджес. Бой прошел в весовой категории до 90 килограммов. Первый раунд остался за представителем США - 3:2. Во втором отрезке Тогамбай сотворил впечатляющий камбэк, разгромив соперника 5:0.

Таким образом, судьба встречи решалась в третьем раунде, в котором сильнее оказался Сагындык (5:0), вышедший в полуфинал и обеспечивший себе как минимум бронзовую медаль соревнований.

Ранее в рамках третьего дня соревнований Назым Кызайбай вышла в полуфинал турнира, одолев представительницу Узбекистана Фарзону Фозилову. В свою очередь, Алуа Балкибекова пробилась в четвертьфинал, выиграв бой у лидера сборной США Дженнифер Лосано.

Единственным поражением дня стало выступление Гульсаи Ержан, уступившей в 1/4 финала индийской спортсменке Пудже Рани.

Санжар Ташкенбай обеспечил себе как минимум бронзовую награду, уверенно преодолев четвертьфинальный барьер в поединке с японцем Содаи Кото. Аналогичного успеха добился Бекзад Нурдаулетов, который оказался сильнее австралийца Лаклана Лоусона.

Полуфинальную стадию турнира также достигла Виктория Графеева, победившая турчанку Гизем Озер и гарантировав себе медаль.

Свой путь на турнире успешно начала Аида Абикеева, одержав победу над англичанкой Дион Берман. Кроме того, Ертуган Зейнулинов вышел в четвертьфинал, взяв верх над представителем Турции Ахметом Пекелом.

Первенство Казахстана по футболу 2025. 1 лига   •   Казахстан, Мангистауская обл., Актау   •   Тур 12, мужчины
4 июля 19:00   •   не начат
Каспий
Каспий
(Актау)
- : -
Кайрат-Жастар (мол)
Кайрат-Жастар (мол)
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Каспий
Ничья
Кайрат-Жастар (мол)
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!