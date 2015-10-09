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Чемпион мира из Казахстана разбил соперника и завоевал медаль

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Чемпион мира из Казахстана разбил соперника и завоевал медаль ©НОК РК

Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай провел стартовую встречу на этапе Кубка мира. Его соперником в рамках четвертьфинала турнира стал представитель Японии - Содаи Кото, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай провел стартовую встречу на этапе Кубка мира. Его соперником в рамках четвертьфинала турнира стал представитель Японии - Содаи Кото, сообщают Vesti.kz.

Поединок прошел в весовой категории до 50 килограммов и завершился победой Ташкенбая. С первых минут Санжар молниеносно вырвался в центр ринга, разбив бровь сопернику, из-за чего рефери несколько раз останавливал встречу - Кото требовалась медицинская помощь.

Далее темп постепенно снижался, несмотря на это казахстанец уверенно довел бой до уверенной победы.

Таким образом, Санжар вышел в полуфинал соревнований и обеспечил себе бронзовую медаль соревнований.

Отметим, что Ташкенбай является чемпионом мира-2023, а также победителем первенства Азии 2022 года. 

Первенство Казахстана по футболу 2025. 1 лига   •   Казахстан, Жамбылская обл., Тараз   •   Тур 12, мужчины
4 июля 19:00   •   не начат
Тараз
Тараз
(Тараз)
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