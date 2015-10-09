Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 20:38
 

Крупным разгромом обернулся бой чемпионки мира из Казахстана на турнире в Астане

  Комментарии

Поделиться
Крупным разгромом обернулся бой чемпионки мира из Казахстана на турнире в Астане ©НОК РК

Казахстанка Аида Абикеева стартовала со стадии 1/8-й финала этапа Кубка мира по боксу, который проходит в Астане, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанка Аида Абикеева стартовала со стадии 1/8-й финала этапа Кубка мира по боксу, который проходит в Астане, сообщают Vesti.kz.

Ее соперницей в весовой категории до 65 килограммов стала англичанка Дион Берман. Первый раунд с разгромным счетом 5:0 остался за Абикеевой. Идентично завершился и второй отрезок - на записках всех судей Аида вела уже 20:18.

Для победы Берман в третьем раунде необходимо было завершать поединок досрочно. Однако этого не произошло, и казахстанка уверенно довела встречу до победы.

Таким образом, Абикеева вышла в четвертьфинал соревнований.

Отметим, что Аида является чемпионкой мира по боксу-2025.

Первенство Казахстана по футболу 2025. 1 лига   •   Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск   •   Тур 12, мужчины
4 июля 17:00   •   не начат
Алтай УК
Алтай УК
(Усть-Каменогорск)
- : -
Жетысай
Жетысай
(Жетысай)
Кто победит в основное время?
Алтай УК
Ничья
Жетысай
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!