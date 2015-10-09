Три нокдауна решили судьбу боя Казахстана за медаль Кубка мира

Представительница женской сборной Казахстана Виктория Графеева провела второй поединок в рамках этапа Кубка мира по боксу, проходящего в Астане, сообщают Vesti.kz.

В четвертьфинальном поединке весовой категории до 60 килограммов ее соперницей стала представительница Турции Гизем Озер.

В первом раунде Графеева, согласно запискам судей, уступила - 3:2. Второй отрезок с идентичным счетом оказался за казахстанкой, несмотря на то, что судья отсчитала спорный нокдаун Виктории.

В третьем раунде Графеева закрыла все вопросы, дважды отправив турчанку в нокдаун. Таким образом, казахстанка выходит в полуфинал, обеспечив себе бронзовую медаль соревнований.