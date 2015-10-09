Назым Кызайбай разгромила чемпионку из Узбекистана и взяла медаль

Лидер сборной Казахстана по боксу Назым Кызайбай провела свой поединок в 1/4 финала Кубка мира от World Boxing, проходящего в Астане, передают Vesti.kz.

В весовой категории до 48 килограммов она встречалась с Фарзоной Фозиловой из Узбекистана. По итогам трех раундов судьи единогласным решением отдали победу казахстанке (5:0).

Таким образом, Кызайбай вышла в полуфинал турнира и гарантировала себе как миниум бронзу.

Отметим, что Фарзона Фозилова - бронзовая призерка чемпионата мира-2025 и чемпионка Азии-2024.

Позднее сегодня, 2 июля, на ринг выйдут еще восемь предствителей Казахстана. Подробности - тут.

Назым Кызайбай стала первой в истории казахстанского бокса - как среди женщин, так и среди мужчин - спортсменкой, завоевавшей три золота чемпионатов мира (2014, 2016, 2025). Она также победительница чемпионата Азии 2021 года и бронзовый призер Олимпиады-2024 в Париже.