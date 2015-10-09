Прямая трансляция боев Кызайбай и еще 8 казахстанцев на Кубке мира по боксу

Сегодня, 2 июля, на проходящем в Астане (Казахстан) Кубке мира по боксу от World Boxing пройдут бои третьего сорвеновательного дня, передают Vesti.kz.
От Казахстана на ринг выйдут девять боксеров. Дневная сессия начнется в 14:00 по казахстанскому времени, а вечерняя - в 19:00. В прямом эфире поединке покажет телеканал Qazsport.
Дневная сессия
Женщины. 48 кг. Назым Кызайбай - Фарзона Фозилова (Узбекистан);
Женщины. 51 кг. Алуа Балкибекова - Дженнифер Лосано (США);
Женщины. 80 кг. Гульсая Ержан - Пуджа Рани (Индия);
Мужчины. 50 кг. Санжар Ташкенбай - Содаи Кото (Япония);
Мужчины. 85 кг. Бекзад Нурдаулетов - Лаклан Лоусон (Австралия).
Вечерняя сессия
Женщины. 60 кг. Виктория Графеева - Гизем Озер (Турция);
Женщины. 65 кг. Аида Абикеева - Дион Берман (Англия);
Мужчины. 65 кг. Ертуган Зейнуллинов - Ахмет Пекел (Турция);
Мужчины. 90 кг. Сагындык Тогамбай - Малачи Джорджес (США).
Неман
(Гродно)
Ислочь
(Минск)
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