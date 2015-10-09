Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 16:39
 

Чемпион мира из Казахстана учинил разгром в бою за полуфинал Кубка мира

  Комментарии (1)

Поделиться
Чемпион мира из Казахстана учинил разгром в бою за полуфинал Кубка мира ©Olympic.kz. Турар Казангапов

Представитель мужской сборной Казахстана Бекзад Нурдаулетов в 1/4 финала Кубка мира по боксу, который проходит в Астане, победил австралийца Лаклана Лоусона, сообщают Vesti.kz.

Поделиться
1

Представитель мужской сборной Казахстана Бекзад Нурдаулетов в 1/4 финала Кубка мира по боксу, который проходит в Астане, победил австралийца Лаклана Лоусона, сообщают Vesti.kz.

В первом раунде поединка до 85 килограммов Нурдаулетов не оставил шансов сопернику, разгромив его со счетом 5:0.

Второй отрезок снова остался за Бекзадом - 4:1. В третьем раунде казахстанец продолжил наращивать давление и вырвал победу единогласным решением.

Таким образом, Нурдаулетов вышел в полуфинал, обеспечив себе бронзовую медаль соревнований.

Бекзат Нурдаулетов - чемпион мира 2019 года и победитель чемпионата Азии 2024 года в Таиланде.

Первенство Казахстана по футболу 2025. 1 лига   •   Казахстан, Туркестанская обл., Туркестан   •   Тур 12, мужчины
3 июля 17:00   •   не начат
Туркестан
Туркестан
(Туркестан)
- : -
Актобе-М
Актобе-М
(Актобе)
Кто победит в основное время?
Туркестан
Ничья
Актобе-М
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!