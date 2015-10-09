Чемпион мира из Казахстана учинил разгром в бою за полуфинал Кубка мира

Представитель мужской сборной Казахстана Бекзад Нурдаулетов в 1/4 финала Кубка мира по боксу, который проходит в Астане, победил австралийца Лаклана Лоусона, сообщают Vesti.kz.

В первом раунде поединка до 85 килограммов Нурдаулетов не оставил шансов сопернику, разгромив его со счетом 5:0.

Второй отрезок снова остался за Бекзадом - 4:1. В третьем раунде казахстанец продолжил наращивать давление и вырвал победу единогласным решением.

Таким образом, Нурдаулетов вышел в полуфинал, обеспечив себе бронзовую медаль соревнований.

Бекзат Нурдаулетов - чемпион мира 2019 года и победитель чемпионата Азии 2024 года в Таиланде.