Битва с героиней и чемпионкой Ролан Гаррос: прогноз на матчи казахстанцев в третьем круге Aus Open

Уже завтра, 23 января, на Australian Open стартует стадия третьего круга (1/16 финала). Трое казахстанцев из пяти продолжают борьбу в одиночных турнирах. Корреспондент Vesti.kz Димаш Тулегенов продолжает делиться прогнозами на игры с их участием.

Перед первым кругом мы предсказали, что проблемы вознкикнут у Зарины Дияс (№290), а перед вторым предположили, что аналогичное произойдёт с Александром Шевченко (№97). В итоге так и вышло, в третьем раунде Казахстан продолжат представлять только Юлия Путинцева (№94), Александр Бублик (№10) и Елена Рыбакина (№5).

Путинцева - Сонмез: на пути личного рекорда встала героиня

31-летняя Путинцева первой из казахстанцев выйдет на корт в третьем круге Australian Open-2026. Уже вторым запуском на Kia Arena, 23 января, примерно в 07:00 по казахстанскому времени, она сыграет с представительницей Турции - 23-летней Зейнеп Сонмез (№112).

Прежде они не играли друг с другом, и обе идут на свой лучший результат в Мельбурне за всю карьеру. Для Юлии это 14-й по счёту Australian Open, и в пятый раз она добралась до третьего раунда. Однако дальше пройти ей ни разу не получалось, и сейчас открывается шанс.

Зейнеп же всего лишь во второй раз играет в основной сетке этого турнира. В прошлом году она проиграла уже в первом круге. Более того, она ещё никогда не проходила на "Больших шлемах" дальше этой стадии - в третьем раунде она уже играла на Уимблдоне в прошлом году.

Любопытно, что Путинцева и Сонмез затратили одинаковое количество времени в сумме в двух стартовых матчах. Казахстанка в трёх сетах одолела(№61), а затем разгромила (№60). А вот Зейнеп затратила много сил в трёхсетовике против(№11), а затем уверенно выбила(№74). Но нужно добавить, что до этого она прошла через три матча квалификации, выиграв их без потерь сета.

О Зейнеп можно сказать и то, что она стала одной из героинь турнира. В первом круге она заметила, что девочке, подающей мячи, стало плохо из-за жары (она начала терять сознание). Теннисистка из Турции сразу же побежала к девочке и помогла ей покинуть пределы корта. За это Сонмез получила много похвалы и поддержки от болельщиков со всего мира.

Обе будут предельно заряжены на успех, так как прежде они ещё никогда не были в четвёртом раунде австралийского чемпионата. Это будет битва опыта против молодости. И мы сделаем ставку на победу опыта - 60 процентов вероятности на победу Путинцевой.

Бублик - Этчеверри: доминирование должно продолжаться

28-летний Бублик - теперь единственный представитель Казахстана в мужском одиночном разряде. За выход в 1/8 финала он поспорит с 26-летним аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри (№62). Его Александр уже побеждал в прошлом году на грунтовом "челленджере" в Турине (Италия) - 6:2, 3:6, 7:5.

Казахстанец уже обновил личный рекорд в Мельбурне, впервые в карьере пробившись в третий круг. В стартовых раундах он сначала разобрался с Дженсоном Бруксби (№48), а затем не оставил шансов Мартону Фучовичу (№54). В обоих матчах десятый номер планеты затратил в сумме четыре часа и 21 минуту.

А у Этвечерри сил ушло куда больше. В первом круге он только в пяти сетах сломил сопротивление Миомира Кецмановича (№60), а во втором раунде без особых проблем дожал Артура Фери (№186). Всего на корте аргентинец провёл шесть часов и 42 минуты.

Бублик и Этчеверри сыграют завтра, 23 января, на второй по значимости арене - имени Маргарет Корт, последним четвёртым запуском, ориентировочно в 15:30 по казахстанскому времени. И если для казахстанца это будет первая игра в третьем круге в Мельбурне, то Томас Мартин уже добирался до аналогичной стадии в 2024 году.

В целом, Бублик находится в впечатляющей форме, а некоторые эксперты называют его "тёмной лошадкой" турнира. В противостоянии с номинальным грунтовиком Этчеверри, которого он обыгрывал в прошлом году на его же любимом покрытии, он будет считаться явным фаворитом.

То, что Александр будет свежее из-за более коротких матчей - дополнительный плюс в копилку казахстанцу. Мы даём 80 процентов вероятности победы Бублика.

Рыбакина - Валентова: второй тест для чемпионки Ролан Гаррос

А уже в субботу, 24 января, на корт вновь должна выйти главная надежда страны в женском одиночном разряде - 26-летняя Рыбакина. На сей раз она сыграет с 18-летней чешкой Терезой Валентовой (№54).

Начнём с того, что Тереза - одна из самых талантливых представительниц своего поколения. Она входила в топ-4 лучших юниорок мира, а в 2024 году выиграла Ролан Гаррос среди сверстников как в одиночном, так и в парном разряде. Она уже добиралась до финала турнира WTA 250 в Осаке (Япония), где проиграла Лейле Фернандес.

Елена с Терезой уже играли друг с другом. Это было во втором круге прошлогоднего US Open. Казахстанка одержала победу, но и юная чешка показала себя неплохо - 6:3, 7:6(7).

Валентова в первом круге в двух сетах обыграла Майю Джойнт (№31), а во втором раунде не без труда одолела свою соотечественницу Линду Фрухвиртову (№132) в трёх партиях. Суммарно провела на корте четыре часа и 15 минут.

Рыбакина же в эконом-режиме убрала с пути Кайю Йуван (№100), а затем нанесла поражение Варваре Грачёвой (№77). В отличие от Валентовой, Елена не отдавала соперницам партии и выигрывала более уверенно.

Лучший результат Рыбакиной в Мельбурне - финал в 2023 году, а в прошлом сезоне она дошла там до четвёртого раунда. Теперь казахстанка в шаге от повторения прошлогоднего результата. Юную соперницу недооценивать нельзя, но вряд ли будет преувеличением сказать, что сейчас это теннисистки разного уровня. Даём 90 процентов вероятности на победу Елены.

Таким образом прогнозируем, что все три представителя Казахстана должны проходить в четвёртый раунд Открытого чемпионата Австралии. Вероятно, Путинцевой будет чуть сложнее, но для нас она является фаворитом своего матча.

Открытый чемпионат Австралии проходит в Мельбурне с 18 января по 1 февраля. Действующими обладателями титулов в одиночном разряде являются американка Мэдисон Киз (№9) и итальянец Янник Синнер (№2) - они оба продолжают защиту своих титулов.

Призовой фонд составляет 111,5 миллиона австралийских долларов (38,49 миллиарда тенге).

