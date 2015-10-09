Рыбакина сотворила камбэк и вышла в третий круг Australian Open-2026

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5 WTA) провела второй матч на Australian Open-2026, где во втором круге встретилась с французской теннисисткой Варварой Грачевой (№77 WTA) и одержала победу в двух сетах — 7:5, 6:2, сообщают Vesti.kz.

Характер в первом сете

Стартовая партия сложилась для Рыбакиной непросто. В первой половине сета казахстанка уступала по очкам, а Грачева действовала уверенно и навязывала затяжные розыгрыши. Однако ближе к концовке Елена прибавила в агрессии, улучшила процент первой подачи и сумела переломить ход встречи, забрав сет со счётом 7:5.

Полный контроль во втором отрезке

Во втором сете Рыбакина уже не оставила сопернице шансов. Она уверенно доминировала на задней линии, регулярно оказывала давление на приёме и быстро оформила комфортное преимущество, завершив партию со счётом 6:2.

Следующий раунд

В третьем круге Australian Open-2026 Елена Рыбакина сыграет с 18-летней чешской теннисисткой Терезой Валентовой (№54 WTA). Во втором раунде Валентова в упорном матче одолела свою соотечественницу Линду Фрухвиртову (№132 WTA) — 6:1, 2:6, 6:1.

Напомним, в первом круге турнира Рыбакина также выиграла в двух сетах, переиграв словенку Кайю Юван (№100 WTA) — 6:4, 6:3.

Основная сетка Открытого чемпионата Австралии-2026 стартовала 18 января и продлится до 1 февраля. Действующей чемпионкой турнира является Мэдисон Киз (№9 WTA, США).

Рыбакина оформила камбэк и обыграла олимпийскую чемпионку на Australian Open-2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!