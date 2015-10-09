Рыбакина заявила о проблемах после второй победы на Australian Open-2026

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5 WTA) оценила победу над французской теннисисткой Варварой Грачевой (№77 WTA) во втором круге Australian Open-2026, передают Vesti.kz.

Время матча составило 1 час и 17 минут, а его итогом стала победа казахстанки в двух сетах со счётом 7:5, 6:2.

"Мы много работаем над физической подготовкой, техникой, над многими вещами. Я просто надеюсь, что в каждом матче буду показывать более качественную игру, и что бы мы ни отрабатывали, я смогу это продемонстрировать в играх", — сказала Рыбакина на корте после матча.

Матч оказался непростым, во многом из-за изменений погодных условий и долгого игрового дня. Казахстанская теннисистка отметила, что атмосфера турнира помогает справляться с трудностями:

"Всегда приятно возвращаться сюда, в Мельбурн. Здесь всегда потрясающая атмосфера. Спасибо вам, ребята, что задержались так поздно. Сегодня было немного сложно. Долгий день. Погода сильно менялась. Это был тяжелый матч. Я очень рада, что прошла еще один раунд", — добавила теннисистка.

Несмотря на победу, Рыбакина признала, что в матче ей пришлось бороться с собственными проблемами и адаптироваться к меняющимся условиям игры:

"Было тяжело… из-за смены условий, возможно, подача была не такой сильной, как в предыдущем матче. Я старалась держаться и играть по одному очку за раз. Может быть, не так сильно торопиться. Я просто рада, что в итоге все сложилось в мою пользу. Во втором сете мне удалось переломить ход игры. Было немного лучше", — резюмировала казахстанка.

В третьем круге Australian Open-2026 Елена Рыбакина сыграет с 18-летней чешской теннисисткой Терезой Валентовой (№54 WTA). Во втором раунде Валентова в упорном матче одолела свою соотечественницу Линду Фрухвиртову (№132 WTA) — 6:1, 2:6, 6:1.

