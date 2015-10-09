Сенсация с "баранкой" решила исход матча 10-й ракетки мира на AO-2026 с участием Рыбакиной

Чешская теннисистка Никола Бартунькова, занимающая 126-е место в рейтинге WTA, преподнесла одну из главных сенсаций Australian Open-2026, передают Vesti.kz.

Во втором круге турнира она выбила из борьбы 10-ю ракетку мира Белинду Бенчич из Швейцарии, одержав победу в трёх сетах — 6:3, 0:6, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 13 минут и получился крайне неровным по ходу игры. Бартунькова уверенно начала встречу и взяла первый сет, продемонстрировав хладнокровие в ключевых розыгрышах. Однако во второй партии инициативу полностью перехватила Бенчич — швейцарка выдала впечатляющий камбэк, не отдав сопернице ни одного гейма и оформив "баранку" — 6:0.

Казалось, что перелом в матче произошёл, но в решающем сете чешская теннисистка вновь сумела навязать свою игру. Бартунькова действовала собранно в концовке, лучше использовала брейк-пойнты и в итоге дожала фаворитку, оформив одну из самых громких побед турнира.

По статистике встречи Бартунькова выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Бенчич — два эйса, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейков из девяти возможных.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Никола Бартунькова сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс, посеянной под 21-м номером. Стоит отметить, что чешская теннисистка пробилась в основную сетку AO-2026 через квалификацию.

Напомним, участие в турнире также принимает первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5 WTA). Во втором круге она уверенно обыграла француженку Варвару Грачеву (№77 WTA) — 7:5, 6:2, а в третьем раунде встретится с 18-летней чешкой Терезой Валентовой (№54 WTA).

Основная сетка Australian Open-2026 стартовала 18 января и продлится до 1 февраля. Действующей чемпионкой турнира является американка Мэдисон Киз (№9 WTA).

