Профи-бокс
Сегодня 22:33
 

"Стал неудобен людям". Олимпийский чемпион по боксу сделал заявление по допинг-скандалу Алимханулы

  Комментарии

"Стал неудобен людям". Олимпийский чемпион по боксу сделал заявление по допинг-скандалу Алимханулы Жанибек Алимханулы. ©Турар Казангапов/Vesti.kz.

Олимпийский чемпион по боксу, казахстанец Данияр Елеусинов (13-0, 8 КО) прокомментировал допинговый скандал с участием своего соотечественника - обладателя титулов WBO и IBF в среднем весе Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО), передают Vesti.kz.

Олимпийский чемпион по боксу, казахстанец Данияр Елеусинов (13-0, 8 КО) прокомментировал допинговый скандал с участием своего соотечественника - обладателя титулов WBO и IBF в среднем весе Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО), передают Vesti.kz.

Елеусинов лаконично поддержал соотечественника, оставив сообщение в социальных сетях:

"Джони чемпион. Просто стал неудобен людям", — написал казахстанский боксёр.

Напомним, в начале декабря появилась информация о положительном результате допинг-пробы А Алимханулы. В связи с этим был отменён его объединительный поединок против чемпиона WBA Эрисланди Лары. По инициативе команды казахстанского боксёра 9 января была вскрыта проба B.

До завершения официального разбирательства Жанибек Алимханулы временно отстранён от выступлений. Ранее в СМИ сообщалось, что проба B подтвердила наличие запрещённого вещества, однако официальное решение по делу до сих пор не вынесено.

IBF объявила решение по Алимханулы после вскрытия допинг-пробы

