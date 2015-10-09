Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
WTA
Сегодня 08:08
 

Разгром вывел казахстанку в третий круг Australian Open-2026

Юлия Путинцева. ©КТФ/Андрей Ударцев

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, занимающая 94-е место в мировом рейтинге, вышла в третий круг Australian Open-2026 в Мельбурне, передают Vesti.kz.

Во втором круге она одержала убедительную победу над француженкой Эльзой Жакмо (№60) — 6:1, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут. Путинцева не отметилась эйсами, но допустила одну двойную ошибку. Жакмо, в свою очередь, выполнила одну подачу навылет и совершила две двойные ошибки.

Следующей соперницей Путинцевой станет Зейнеп Сёнмез (№112) из Турции, которая в своём матче обыграла венгерку Анну Бондарь (№74) — 6:2, 6:4.

Напомним, что в 2023 году Путинцева и Жакмо встречались на турнире в Гамбурге (Германия) на грунте, и тогда представительница Казахстана победила со счётом 6:2, 6:4.

