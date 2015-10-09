В команде Алимханулы сделали заявление после вскрытия пробы B

Берик Султан, менеджер Жанибека Алимханулы (17-0, 12 KO), прокомментировал допинг-скандал с участием казахстанского боксёра, передают Vesti.kz.
На данный момент боксёр временно отстранён от участия во всех боях до окончания разбирательства. Ранее сообщалось, что проба B подтвердила наличие запрещённого вещества.
"Жанибек чист! Никакие запрещённые вещества не применялись.
По допинговому вопросу в боксе сейчас работают специалисты.
Промоутер, менеджер и юристы выполняют свою работу.
Ни Жанибек, ни я ничего сделать не можем — нам остаётся только ждать.
Ведётся работа над тем, чтобы срок отстранения был минимальным.
От того, что будем сидеть и переживать, ничего не решится.
Поэтому идём дальше и будем действовать.
В пробе В обнаружено то же вещество.
Жаль, конечно. Но шансы, что будет по-другому, были минимальны.
Теперь будем ждать, каким будет следующий шаг.
Делом занимаются наши специалисты.
Изучается вопрос, как это вещество могло попасть в организм, поскольку Жанибек не принимал его.
Посмотрим, что будет дальше", - написал Берик Султан в соцсетях.
Напомним, в начале декабря стало известно, что допинг-проба A Алимханулы дала положительный результат на запрещённое вещество. В результате был отменён его объединительный поединок с чемпионом мира по версии WBA кубинцем Эрисланди Ларой (32-3-3, 19 KO).
После обнародования данных теста команда боксёра настояла на вскрытии пробы B — процедура состоялась 9 января.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама