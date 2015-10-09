В команде Алимханулы сделали заявление после вскрытия пробы B

Берик Султан, менеджер Жанибека Алимханулы (17-0, 12 KO), прокомментировал допинг-скандал с участием казахстанского боксёра, передают Vesti.kz.

На данный момент боксёр временно отстранён от участия во всех боях до окончания разбирательства. Ранее сообщалось, что проба B подтвердила наличие запрещённого вещества.

"Жанибек чист! Никакие запрещённые вещества не применялись.

По допинговому вопросу в боксе сейчас работают специалисты.

Промоутер, менеджер и юристы выполняют свою работу.

Ни Жанибек, ни я ничего сделать не можем — нам остаётся только ждать.

Ведётся работа над тем, чтобы срок отстранения был минимальным.

От того, что будем сидеть и переживать, ничего не решится.

Поэтому идём дальше и будем действовать. В пробе В обнаружено то же вещество.

Жаль, конечно. Но шансы, что будет по-другому, были минимальны.

Теперь будем ждать, каким будет следующий шаг.

Делом занимаются наши специалисты.

Изучается вопрос, как это вещество могло попасть в организм, поскольку Жанибек не принимал его.

Посмотрим, что будет дальше", - написал Берик Султан в соцсетях.

Напомним, в начале декабря стало известно, что допинг-проба A Алимханулы дала положительный результат на запрещённое вещество. В результате был отменён его объединительный поединок с чемпионом мира по версии WBA кубинцем Эрисланди Ларой (32-3-3, 19 KO).

После обнародования данных теста команда боксёра настояла на вскрытии пробы B — процедура состоялась 9 января.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!