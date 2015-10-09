Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Сегодня 09:32
 

УЕФА отметил самого зрелищного игрока сборной Казахстана

Галымжан Кенжебек. ©КФФ

Пресс-служба УЕФА обратила внимание на игру вингера сборной Казахстана Галымжана Кенжебека, передают Vesti.kz.

В официальном Instagram-аккаунте УЕФА было опубликовано видео с лучшими моментами игры Кенжебека в отборочном турнире чемпионата мира-2026.

"Самый зрелищный игрок в отборочном турнире чемпионата мира?" — говорится в подписи к видео.


Сборная Казахстана заняла предпоследнее, четвёртое место в группе J отборочного турнира к ЧМ-2026, набрав восемь очков после восьми матчей.

Что касается Кенжебека, в январе он прошёл медицинское обследование и подписал контракт с российским клубом "Ахмат" сроком на 4,5 года.

В карьере казахстанского игрока также были клубы: "Елимай", "Женис", "Мактаарал", "Кайрат", а также словацкий "Кошице" и кипрский "Акритас Хлоракас".

