УЕФА отметил самого зрелищного игрока сборной Казахстана

Пресс-служба УЕФА обратила внимание на игру вингера сборной Казахстана Галымжана Кенжебека, передают Vesti.kz.

В официальном Instagram-аккаунте УЕФА было опубликовано видео с лучшими моментами игры Кенжебека в отборочном турнире чемпионата мира-2026.

"Самый зрелищный игрок в отборочном турнире чемпионата мира?" — говорится в подписи к видео.

Сборная Казахстана заняла предпоследнее, четвёртое место в группе J отборочного турнира к ЧМ-2026, набрав восемь очков после восьми матчей.

Что касается Кенжебека, в январе он прошёл медицинское обследование и подписал контракт с российским клубом "Ахмат" сроком на 4,5 года.

В карьере казахстанского игрока также были клубы: "Елимай", "Женис", "Мактаарал", "Кайрат", а также словацкий "Кошице" и кипрский "Акритас Хлоракас".

