ATP
Сегодня 14:18
 

Бублик впервые в карьере вышел в третий круг Australian Open

  Комментарии

Бублик впервые в карьере вышел в третий круг Australian Open ©instagram.com/ktf.kz

Казахстанский теннисист Александр Бублик (№10) впервые в карьере вышел в третий круг Australian Open в Мельбурне, передают Vesti.kz.

В матче второго круга он обыграл венгра Мартона Фучовича (№54) - 7:5, 6:4, 7:5.

Теннисисты провели на корте 2 часа 14 минут. Бублик сделал 12 эйсов и допустил четыре двойные ошибки, тогда как Фучович выполнил шесть подач навылет и совершил шесть двойных ошибок. 

Следующим соперником Бублика станет аргентинец Томас Мартин Этчеверри (№62), который в другом матче победил британца Артура Фери (№186) - 7:6 (7:4), 6:1, 6:3. Матч запланирован на 23 января.

Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2026   •   Австралия, Мельбурн   •   1/32 финала, женщины
22 января 05:00   •   не начат
- : -
