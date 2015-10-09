Бублик впервые в карьере вышел в третий круг Australian Open

Казахстанский теннисист Александр Бублик (№10) впервые в карьере вышел в третий круг Australian Open в Мельбурне, передают Vesti.kz.

В матче второго круга он обыграл венгра Мартона Фучовича (№54) - 7:5, 6:4, 7:5.

Теннисисты провели на корте 2 часа 14 минут. Бублик сделал 12 эйсов и допустил четыре двойные ошибки, тогда как Фучович выполнил шесть подач навылет и совершил шесть двойных ошибок.

Следующим соперником Бублика станет аргентинец Томас Мартин Этчеверри (№62), который в другом матче победил британца Артура Фери (№186) - 7:6 (7:4), 6:1, 6:3. Матч запланирован на 23 января.

