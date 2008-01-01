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WTA
Вчера 21:58
0
"Победа Казахстана, а не России, не стоит обольщаться". Собчак высказалась о Рыбакиной
Вчера 18:42
0
Первая ракетка мира отреагировала на победу Рыбакиной на "Уимблдоне"
Вчера 17:46
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"Я не выбирала, где родиться". Рыбакина - о попытках политизировать ее победу на "Уимблдоне"
Вчера 17:00
0
"Настоящая казашка". Тренер Рыбакиной - о гражданстве после победы на "Уимблдоне"
Вчера 12:55
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Видео полного матча, или как Рыбакина выбила вторую ракетку мира и сенсационно выиграла "Уимблдон"
Вчера 09:47
0
Будет ли сборная России переманивать у Казахстана Елену Рыбакину?
Вчера 09:18
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"Большой провал России". Казахстан похвалили за поддержку Рыбакиной после ее триумфа на "Уимблдоне"
Вчера 01:06
0
Казахстанка Рыбакина не сдержала слез после сенсации на "Уимблдоне"
Вчера 00:13
0
Рахмонов обратился к Рыбакиной после победного финала на "Уимблдоне"
9 июля 23:54
0
Президент ФТК объяснил триумф Рыбакиной на "Уимблдоне"
9 июля 23:30
0
Головкин поздравил Рыбакину после сенсационной победы на "Уимблдоне"
9 июля 23:17
1
"Какая ирония". Уткин отреагировал на победу Рыбакиной на "Уимблдоне"
9 июля 22:31
0
"Рождение чемпиона". На "Уимблдоне" отметили сенсацию от Рыбакиной
9 июля 22:12
0
Главные моменты финала, или как Рыбакина сенсационно выиграла "Уимблдон"
9 июля 21:52
0
Казахстанка Рыбакина высказалась о сенсационной победе на "Уимблдоне"
9 июля 21:26
0
Токаев обратился к Рыбакиной после триумфа на "Уимблдоне"
9 июля 21:16
0
Миллиардер! Сколько получит Рыбакина за сенсационную победу на "Уимблдоне"
9 июля 20:56
2
История и сенсация! Казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"
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Вчера 10:23
Уроженец Казахстана нокаутировал экс-чемпиона в главном бою на турнире UFC
9 июля 21:26
Токаев обратился к Рыбакиной после триумфа на "Уимблдоне"
9 июля 21:16
Миллиардер! Сколько получит Рыбакина за сенсационную победу на "Уимблдоне"
Интервью
Все интервью
7 июля 13:08
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Эксклюзивное интервью Рафаэля Физиева: первый уроженец Казахстана в UFC, ситуация с флагом Кыргызстана, бой с Исмагуловым
24 июня 11:37
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Эксклюзивное видеоинтервью Рахмонова: почему с ним не общался Усман и как реагирует на "Интернет-героев"
23 июня 11:58
0
Боец UFC шокирован игрой сборной Казахстана по футболу! Эксклюзивное видеоинтервью Морозова
16 июня 14:31
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Еще один казах в топ-15 UFC? Видеоинтервью Исмагулова перед боем с другом Чимаева
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