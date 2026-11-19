Первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала лидером сезона-2026 по сумме заработанных призовых, опередив россиянку Мирру Андрееву (№2 WTA), передают Vesti.kz.

Андреева уступила Рыбакиной более 600 тысяч долларов

Согласно опубликованным данным WTA по состоянию на 16 ноября, Рыбакина заработала за год 11 134 420 долларов (около 4,9 миллиарда тенге). Вся эта сумма приходится на выступления в одиночном разряде.

Второе место заняла победительница "Ролан Гаррос-2026" и Итогового турнира WTA-2026 Мирра Андреева. Россиянка получила 10 522 615 долларов, из которых 10 156 260 долларов заработала в одиночном разряде, а еще 366 355 — в парном. Таким образом, преимущество Рыбакиной составило 611 805 долларов.

Тройку лидеров замкнула белоруска Арина Соболенко (№3 WTA) с результатом 8 585 243 доллара. Из этой суммы 8 577 428 долларов пришлись на одиночные соревнования, а 7 815 — на парные.

Топ-10 теннисисток по призовым за сезон-2026

В первую пятерку также вошли чешка Линда Носкова (8 286 284 доллара) и американка Коко Гауфф (7 757 496 долларов).

Полный рейтинг десяти самых высокооплачиваемых теннисисток сезона выглядит следующим образом:

Елена Рыбакина (№1 WTA, Казахстан) — 11 134 420 долларов.Мирра Андреева (№2 WTAРоссия) — 10 522 615 долларов.Арина Соболенко (№3 WTA, Беларусь) — 8 585 243 доллара.Линда Носкова (№7 WTA, Чехия) — 8 286 284 доллара.Коко Гауфф (№4 WTA, США) — 7 757 496 долларов.Джессика Пегула (№5 WTA, США) — 6,4 миллиона долларов.Элина Свитолина (№6 WTA, Украина) — 6,02 миллиона долларов.Каролина Мухова (№8 WTA, Чехия) — 5,1 миллиона долларов.Ига Швёнтек (№9 WTA, Польша) — 4,9 миллиона долларов.Марта Костюк (№10 WTA, Украина) — 4,5 миллиона долларов.

Напомним, главными достижениями Рыбакиной в 2026 году стали победы на двух турнирах "Большого шлема" — Australian Open и US Open.

Казахстанка пропустила Итоговый турнир WTA, однако ещё до начала соревнований успела гарантировать себе статус первой ракетки мира до начала следующего сезона.

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