Экс-первая ракетка мира Ига Швентек (№9) из Польши выступит на турнире категории WTA 500 в Брисбене (Австралия), сообщают Vesti.kz.

"Дебют в Брисбене. Приветствуем шестикратную чемпионку турниров "Большого шлема" Игу Швентек!" - написала в соцсетях пресс-служба турнира.



турнир на харде пройдёт с 3 по 10 января 2027 года. Призовой фонд соревнований составит свыше 1,2 миллиона долларов или 541 миллиона тенге.

Отметим, что участницей соревнований станет первая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана, которая в 2024 году завоевала титул в Брисбене.

Действующей победительницей турнира является Арина Соболенко (№3) из Беларуси. На её счету три титула в Брисбене (2023, 2025 и 2026).